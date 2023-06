Zbudował system artyleryjski w garażu. To kopia amerykańskiego Phalanx CIWS

Amerykański serwis The War Zone zwrócił uwagę na nagranie pokazujące coś, co przypomina Phalanx CIWS, przechowywany w czyimś garażu. Jest to system artyleryjski przeznaczony do niszczenia pocisków przeciwokrętowych i samolotów przeciwnika na bardzo krótkich dystansach. Jak się jednak okazuje, nie jest to oryginalna broń, a jedynie jej model w mniejszej skali.