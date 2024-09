Norweska marynarka wojenna. Strażnik północnych rubieży NATO

Zarówno norweskie, jak i rosyjskie media opisują incydent, do którego miało dojść 12 września. Według Norwegów Rosjanie zmusili norweski kuter, łowiący ryby w norweskiej strefie ekonomicznej, do przemieszczenia się, argumentując to ćwiczeniami prowadzonymi w ramach manewrów Okean-2024.