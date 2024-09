Koncern TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) to niemiecki producent okrętów. Jego sztandarowym produktem są obecnie okręty podwodne typu 212CD (Common Design) – bazujące na istotnie zmodernizowanym projekcie okrętu 212A . Jednostki typu 212CD zostały zamówione przez marynarki wojenne Niemiec i Norwegii.

Okręty podwodne typu 212CD – choć nie weszły jeszcze do służby - są zaliczane do światowej czołówki. Zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań stealth i dysponują bardzo nowoczesnym systemem zarządzania walką ORCCA , integrujący dane pozyskiwane z różnych sensorów i zaprojektowany z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

Ciekawą cechą nowych okrętów jest brak klasycznych peryskopów , które w starszych jednostkach przechodziły przez kadłub do jego wnętrza. Zamiast nich zastosowano maszty optoelektroniczne z sensorami opracowanymi przez firmę Hensoldt.

Poza torpedami, docelowym uzbrojeniem okrętów typu 212CD ma być także system przeciwlotniczy IDAS. To innowacyjne rozwiązanie pozwala zanurzonemu okrętowi podwodnemu na zwalczanie celów powietrznych. Zastosowane pociski bazują na rakietach przeciwlotniczych IRIS-T i mogą być wystrzeliwane z wyrzutni torpedowych . Obok zwalczania celów powietrznych system IDAS może być także użyty to ataku na niewielkie jednostki nawodne lub cele lądowe na wybrzeżu.

Przykładem jest m.in. południowokoreański okręt HDS-500RTN o długości 37 metrów i wyporności 500 ton. Jak zapewnia jego producent – koncern Hyundai – ta niewielka jednostka łączy niskie koszty zakupu i eksploatacji z dużymi możliwościami operacyjnymi: okręt może być uzbrojony w sześć torped, oferuje zasięg 2000 mil morskich i możliwość zanurzania się na głębokość do 250 metrów.

Niewielkie okręty podwodne ma w swojej ofercie także Turcja, gdzie powstał projekt jednostek typu STM500 . Okręt o długości 42 m wypiera pod wodą 540 ton, ma cztery wyrzutnie torped, z których mogą być wystrzeliwane także pociski manewrujące, a obok 18-osobowej załogi na pokładzie może przebywać do sześciu żołnierzy sił specjalnych.

Są to jednostki projektowane do działań w pobliżu brzegu, o wyporności od 200 do 1450 ton. Ich przeznaczeniem, obok wsparcia dla sił specjalnych, może być także zwalczanie okrętów i celów na brzegu – większe jednostki, obok torped, mogą być uzbrojone m.in. w pociski Kalibr.