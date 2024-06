Rosyjski okręt "Admirał Lewczenko" w ogniu. Prawda o jego stanie może być okrutna

Na tą samą kwestię już jakiś czas temu uwagę zwracał rosyjski ekspert wojskowy Władysław Szurygin . W marcu 2024 r. na Telegramie zamieścił wpis, w którym informował o ciężkiej sytuacji Marynarki Wojennej Rosji. Przypomniał, że to właśnie Ukraina miała monopol na dostawy turbin czy innych kluczowych elementów okrętów. "Niemal natychmiastowe zerwanie powiązań gospodarczych z Ukrainą w 2014 r. doprowadziło do "zamrożenia" większości programów okrętowych. Kosztem ogromnych wysiłków na rzecz przywrócenia utraconych technologii i produkcji udało się je "odmrozić" dopiero pod koniec 2018 r." - pisał na platformie społecznościowej.

Problemy z konserwacją, tworzeniem i naprawą silników czy turbin nie są jedynymi zmartwieniem Kremla. Ukraińcy skutecznie atakują kolejne rosyjskie okręty, które stały się ich regularnym celem. Ich zdaniem do tej pory udało się skutecznie zniszczyć ponad 30 proc. jednostek należących do Floty Czarnomorskiej. Jest to stracie przypominające walkę Dawida z Goliatem. Flota Czarnomorska, przez lata będącą dumą Rosji przedstawianą jak ogromna potęga, wykrwawia się przez walkę z ukraińskimi dronami i pociskami przeciwokrętowymi. Odczuło to wiele flagowych okrętów Rosji. Do tej pory Ukraińcom udało się zniszczyć lub uszkodzić m.in. takie jednostki jak: