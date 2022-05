NATO rozpoczęło ćwiczenia "Neptun Shield 2022"

Serwis Zbiam.pl dotarł do szczegółowych informacji dotyczących jednostek biorących udział w tegorocznych ćwiczeniach NATO. Wskazuje m.in. na amerykańską grupę uderzeniową Carrier Strike Group, w skład której wchodzi lotniskowiec USS Harry S. Truman (CVN-75 ) czy desantowa grupa operacyjna ARG Kearsarge z okrętem desantowym USS Kearsarge (LHD-3).

Operujący obecnie na wodach Morza Śródziemnego USS Harry S. Truman to amerykański lotniskowiec z napędem atomowym i wypornością do 103 877 ton. W czasie trwania ćwiczeń na lotniskowcu stacjonuje skrzydło Carrier Air Wing One, w skład którego wchodzą m.in. cztery dywizjony myśliwców F/A-18E/F Super Hornet, dywizjon samolotów walki elektronicznej EA-18G Growler oraz dywizjon E-2D Hawkeye.