Wydali miliony na śmigłowce NH90. Teraz Norwegia wszystkie oddaje

NH90 to śmigłowiec opracowany przez NHIndustries - konsorcjum firm z Francji, Niemiec, Włoch i Holandii. Litery NH w nazwie oznaczają " śmigłowiec NATO " (NATO Helicopter), co odzwierciedla ambicje jego twórców, którzy usiłowali stworzyć uniwersalną maszynę, odpowiadającą potrzebom wielu państw.

NH90 od samego początku trapią jednak poważne problemy, zgłaszane niezależnie przez wielu użytkowników. Są to m.in. zbyt mała nośność siedzisk (ok. 110 kg), co stanowi wartość za małą dla żołnierzy z oporządzeniem. Próby wykazały także, że śmigłowiec mógł lądować jedynie na idealnie gładkim podłożu, co praktycznie wykluczało możliwość lądowania w przygodnym terenie.