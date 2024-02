Stridsbåt 90H to lekka, zwinna i szybka konstrukcja o wyporności 18 ton i długości 14,9 m, która na swoim pokładzie pomieści w pełni uzbrojonych 21 żołnierzy i do 4,5 tony ładunku. Jednostka jest w stanie poruszać się z prędkością sięgającą 74 km/h na płytkich wodach przybrzeżnych. W jej podstawowym uzbrojeniu znajdują się trzy karabiny maszynowe Browning M2HB , granatnik Mk 19 i cztery miny morskie.

Ukraińcy mogą liczyć także na dwadzieścia łodzi desantowych Gruppbåt, znanych również jako G-boat. Są to małe i szybkie jednostki służące do transportu żołnierzy. Na ich pokładzie mieści się ośmiu żołnierzy z pełnym wyposażeniem, a także pilot łodzi oraz nawigator. Gruppbåt napędzana jest silnikiem o mocy 230 KM i może poruszać się z maksymalną prędkością ok. 55 km/h. Jest zwinna, a jej niewielkie zanurzenie sprawia, że z łatwością dociera do linii brzegowej, gdzie można szybko rozładować lub załadować wyposażenie oraz siłę żywą.

Istotnym wsparciem dla Sił Zbrojnych Ukrainy będą także przenośne zestawy rakietowe RBS-70. Wspomniane rozwiązanie to system oparty na wiązce lasera. Jego zasięg, w zależności od użytego pocisku, wynosi do 5000 do nawet 8000 m, a pułap lotu od ok. 3000 m do 5000 m. RBS-70 o masie 15 kg pozwala na zwalczanie śmigłowców, bezzałogowców, a także lekko opancerzonych bojowych wozów piechoty.