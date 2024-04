Pierwsze strzelanie z nowej broni dla Polski. Ma zasięg jak amerykańska

Program Homar zakłada wdrożenie do polskiej armii nowoczesnej artylerii rakietowej w postaci amerykańskich systemów HIMARS oraz południowokoreańskich wyrzutni K239 Chunmoo instalowanych na podwoziu polskiego Jelcza (taka kombinacja jest określana jako Homar-K). Podpisana teraz umowa wykonawcza (będąca kontynuacją porozumienia na linii Warszawa-Seul z 2022 r.) ma zagwarantować Polsce kolejne 72 moduły Homar-K oraz kilka tys. dedykowanych do nich pocisków.

W tym miejscu warto przypomnieć, że wyrzutnie K239 Chunmoo są przystosowane nie tylko do standardowych rakiet CGR-080 kal. 239 mm o zasięgu do 80 km, które do naprowadzenia na cel wykorzystują kombinację opartą na nawigacji satelitarnej i inercyjnej. Możliwe jest bowiem wykorzystywanie w nich również potężniejszych rakiet CTM-290, które zostały zaprezentowane polskiej delegacji.

CTM-290 to pocisk balistyczny krótkiego zasięgu, co w praktyce oznacza jednak możliwość rażenia celów oddalonych o nawet ok. 290 km. Z racji tak dużego zasięgu, ale też ogólnej charakterystyki CTM-290 porównuje się do cenionych amerykańskich pocisków ATACMS.