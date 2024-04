NATO - sojusz na dobre i złe czasy. Stoi na straży bezpieczeństwa od 75 lat

Choć Traktat północnoatlantycki składa z czternastu artykułów, to artykuł nr 5, zatwierdzony prawie 75 lat temu w Waszyngtonie, kiedy to powołano NATO, przyciąga szczególne zainteresowanie. Stanowi on globalnie unikatową gwarancję bezpieczeństwa dla krajów należących do organizacji.