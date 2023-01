Osiemy myśliwców nad Polską. Amerykańskie cuda techniki zadbają o bezpieczeństwo

F-35A może latać z prędkością sięgającą nawet 1,6 Ma, czyli blisko 2 tys. km/h. Zatankowany do pełna jest również w stanie pokonać dystans ponad 2 tys. km. Dużą zaletą jest dostosowanie jego konstrukcji do tankowania z powietrza, co tak naprawdę sprawia, że jego zasięg można uznać za praktycznie nieograniczony. W połączeniu z możliwościami startu i lądowania CTOL (ang. Conventional Take-off and Landing) daje to naprawdę wszechstronną maszynę.