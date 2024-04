Cztery F‑35 dotarły do bazy w Łasku. Zastąpią samoloty F‑16

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku to jedna z dwóch baz lotniczych w Polsce, gdzie w przyszłości mają stacjonować polskie F-35 . Zanim polskie lotnictwo wojskowe otrzyma pierwsze samoloty tego typu ( produkcja rozpoczęła się w 2023 r. ), Polska gości Lightningi państw sojuszniczych. Do tej pory były to samoloty z Włoch i Holandii.

W Łasku wylądowały cztery F-35 należące do 495. Eskadry 48. Skrzydła Myśliwskiego USAF, stacjonującego na co dzień w bazie lotniczej RAF Lakenheath w Wielkiej Brytanii. F-35 przejęły obowiązki takiej samej liczby F-16 z 52. Skrzydła Myśliwskiego stacjonującego w bazie lotniczej Spangdahlem w Niemczech.

Przebazowaniu do Polski nowych samolotów towarzyszy komunikat amerykańskiego dowództwa, które podkreśla, że oznacza to ciągłe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we wzmacnianie obrony wschodniej flanki NATO. To kolejna zmiana amerykańskich maszyn w Polsce. Do tej pory w Łasku stacjonowały m.in.: