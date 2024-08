Ok, rozumiem

Eksplozja w fabryce Diehl Defense. To producent rakiet przeciwlotniczych IRIS-T

W niemieckiej fabryce należącej do koncernu Diehl Defence doszło do wybuchu. Zlokalizowane w mieście Troisdorf zakłady produkują m.in. system przeciwlotniczy IRIS-T. To sprzęt broniący Ukrainy, a zarazem jeden z nowocześniejszych systemów przeciwlotniczych w Europie.

Do eksplozji w fabryce, zlokalizowanej w mieście Troisdorf w Nadrenii Północnej-Westfalii, doszło przed południem 30 sierpnia. Co najmniej dwóch pracowników zostało poważnie rannych, a przybyłe na miejsce służby zabezpieczają rejon wybuchu. Przyczyny eksplozji nie są na razie znane, choć przedstawiciele koncernu Diehl Defense potwierdzają, że do niej doszło.

Kolejny taki przypadek

To kolejny – w ciągu ostatnich miesięcy – wypadek w zakładach należących do niemieckiego koncernu. Poprzednio – w maju 2024 r. – płonęła jedna z jego fabryk w Berlinie, a śledczy nie wykluczyli wówczas sabotażu.

Diehl Defence to niemiecki koncern zbrojeniowy, odpowiedzialny m.in. za produkcję systemu przeciwlotniczego IRIS-T. To broń przeciwlotnicza zaliczana do światowej czołówki i przekazana przez Niemcy Ukrainie, gdzie – według źródeł ukraińskich –wykazuje się blisko stuprocentową skutecznością.

Do tej pory Niemcy przekazały Ukrainie co najmniej 12 baterii przeciwlotniczych średniego zasięgu IRIS-T SLM (co najmniej jedną zniszczyli Rosjanie) oraz 22 dodatkowe wyrzutnie krótkiego zasięgu IRIS-T SLS.

System przeciwlotniczy IRIS-T

IRIS-T SLM to niemiecki system przeciwlotniczy, którego efektorem są pociski IRIS-T, opracowane jako doskonalszy następca amerykańskich pocisków powietrze-powietrze Sidewinder. Broń została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z Sidewinderem – można stosować ją na tych samych wyrzutniach czy belkach podwieszeń.

Choć lotnicza wersja IRIS-T weszła do służby już w 2005 r., wariant ziemia-powietrze tej broni wszedł do służby w 2015 r. (SLS) i 2022 r. (SLM). W przypadku wersji o średnim zasięgu, system IRIS-T może zwalczać cele odległe o maksymalnie 40 km.

Pociski IRIS-T wykorzystują bardzo czuły układ naprowadzania, zdolny do odróżnienia właściwego celu od celów pozornych i charakteryzują się bardzo dużą zwrotnością – mogą manewrować z przeciążeniami sięgającymi nawet 60 g.

Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski