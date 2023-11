Hyundai Rotem z propozycją dla Polski? Chodzi o N-WAV z Hitfact Mk II

Południowokoreańska firma Hyundai Rotem oferuje Polsce współpracę przy tworzeniu pojazdu wsparcia ogniowego 8x8, donosi Army Recognition. Jak wyjaśnia serwis, bazowałby on na N-WAV (Next Generation Wheeled Armored Armored Vehicle) i zostałby uzbrojony w wieżę Leonardo Hitfact MK2, która może być wyposażona w armatę 105 lub 120 mm. Wyjaśniamy, co wiadomo o tym projekcie.