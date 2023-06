Niemiecka pomoc dla Ukrainy. Zapewni bezpieczny transport żołnierzom

W odpowiedzi na powyższe wymagania powstał transporter opancerzony Fuchs wprowadzony do służby w 1979 roku. Jest to sześciokołowa konstrukcja o masie 17 ton i ładowności do sześciu ton zdolna do pokonywania przeszkód wodnych. Ponadto w celu poprawy mobilności w trudnym terenie poza silnikiem o mocy 320 KM, transportery Fuchs dysponują systemem regulacji ciśnienia w oponach z wewnątrz pojazdu.