Australia kupiła Boxery w Niemczech. Teraz Niemcy kupują Boxery w Australii

20 marca rozpoczęła się produkcja pojazdów Boxer w Australii. To efekt umowy z 2018 roku, na mocy której australijska armia ma otrzymać 211 Boxerów. 25 z nich wyprodukowano w Niemczech, jednak reszta ma zostać wyprodukowana w Australii.

Wykonawcą pozostałych 186 pojazdów jest australijski zakład MILVEHCOE (Military Vehicle Centre of Excellence), należący do niemieckiego koncernu Rheinmetall (Rheinmetall Defence Australia). Okazuje się, że skala australijskiej produkcji może zostać znacznie zwiększona.

W praktyce oznacza to, że najpierw Australia kupiła Boxery w Niemczech, a teraz Niemcy będą kupować Boxery w Australii. Jeśli umowa dojdzie do skutku, do Bundeswehry może trafić nawet 100-150 australijskich pojazdów.