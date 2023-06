"Nie chcę nic wiedzieć (…). Nic mnie to nie obchodzi." Katastrofa B-52H w Fairchild

W połowie roku 1994 personel Bazy Sił Powietrznych Fairchild przygotowywał się do pokazów lotniczych. Ich częścią miał być efektowny przelot nad lotniskiem i zgromadzoną publicznością potężnego samolotu – bombowca strategicznego B-52.

Aby wszystko wypadło idealnie, przed uroczystością 4-osobowa załoga B-52 wystartowała do treningowego lotu, podczas którego zamierzała przećwiczyć wszystkie elementy pokazu.

Presja była spora – zaledwie kilka dni wcześniej, 20 czerwca, do miejscowego szpitala wtargnął zamachowiec z kałasznikowem. Zabił dwóch członków Sił Powietrznych, trzech cywilów i ranił 23 osoby, zanim zginął zastrzelony przez jednego z funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej.

Mimo tragedii kierownictwo bazy zdecydowało, że pokaz lotniczy zostanie przeprowadzony zgodnie z planem, co miało pomóc personelowi odzyskać równowagę psychiczną po niedawnej tragedii. Lot treningowy został połączony z wyjątkowym wydarzeniem - ostatnim w karierze lotem doświadczonego pilota, 46-letniego pułkownika Roberta Wolffa.

Zasłynął także kaskaderskim przelotem nad granią, wykonanym najpierw 10, a później zaledwie około metr nad krawędzią skały, podczas gdy procedury wymuszały zachowanie co najmniej 150-metrowego odstępu. Ten ostatni przypadek był dodatkowo niepokojący, bo drugi pilot miał po locie stwierdzić, że musiał walczyć o kontrolę nad maszyną i gdyby nie jego interwencja, bombowiec uderzyłby o skały.

Te – a także seria wielu innych doniesień o zachowaniu ppłk Hollanda pozostały bez reakcji ze strony jego przełożonych. Pominięto nawet niezgodny z przepisami rozkaz, jaki wydał jednemu z członków załogi, który w czasie treningu bombowego miał wejść do komory bombowej, aby od góry efektownie sfilmować wypadające z samolotu bomby .

"Nie chcę nic wiedzieć na temat tego nagrania. Nic mnie to nie obchodzi" – miał na doniesienia o nieprawidłowościach odpowiedzieć jeden z zastępców dowódcy bazy. Przełożeni nie reagowali również na drobniejsze uchybienia, jak choćby notoryczne zajmowanie przez Hollanda nienależnych mu, najlepiej położonych miejsc parkingowych.

Zaprojektowany na początku lat 50. samolot , do którego przylgnął przydomek "Stratofortress", ma skrzydła o rozpiętości 56 metrów i kadłub długi na ponad 48 metrów. Przy masie własnej przekraczającej 88 ton, samolot zabiera ponad 31 ton uzbrojenia i ponad 181 ton paliwa.

Napęd "Stratofortecy" stanowi aż osiem silników odrzutowych, zgrupowanych w parach pod skrzydłami samolotu. Ze względu na swoją wielkość i zastosowany napęd, B-52 ma znaczną bezwładność – maszyna reaguje na zmianę parametrów pracy silników z dużym opóźnieniem i np. zwiększenie ciągu jest odczuwalne dopiero po około ośmiu sekundach od przesunięcia odpowiedzialnej za to dźwigni.

Katastrofa w Fairchild przeszła do historii jako przykład znaczenia procedur i norm eksploatacyjnych w lotnictwie, i predyspozycji psychicznych pilotów wojskowych. W jej wyniku podniesiono wątek, że najlepiej wyszkoleni piloci byli zachęcani nie do przestrzegania procedur, ale do wykonania postawionego przed nimi zadania.