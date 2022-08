Wypadek na pokazie lotniczym w Czechach. Stracono Hawker Hurricane Mk.IV

Maszyna jak informuje portal European Airshows należała do Muzeum lotnictwa znajdującego się w miejscowości Točná. W wyniku wypadku zginął też doświadczony pilot Petr Pačes, który zaczął swoją przygodę z lataniem już w wieku 14 lat od szybowców. Następnie po szkole lotniczej latał do 1992 roku na samolotach MiG-21. Po odejściu z wojska przez krótki czas pracował jako kontroler ruchu lotniczego, aby później wrócić jako kapitan Boeinga 737, który po godzinach pilotował zabytkowe maszyny na pokazach lotniczych.

Hawker Hurricane to brytyjski jednomiejscowy dolnopłat o konstrukcji metalowej z częściowo płóciennym pokryciem, który został oblatany 6 listopada 1935 r. Była to bardzo licznie produkowana maszyna, której do końca produkcji w 1944 orku powstało ponad 14 tys. egzemplarzy. Warto też zaznaczyć, że pomimo gorszych osiągów od Spitfire to właśnie samoloty Hawker Hurricane zadały Luftwaffe większość strat podczas bitwy o Anglię.

Z czasem jednak samoloty Hawker Hurricane zaczęto konwertować z roli myśliwskiej do ataków na cale naziemne. Do tej kategorii należy stracony w Czechach wariant Mk.IV. Ten produkowany od 1942 roku wariant charakteryzował się wzmocnionym skrzydłem umożliwiającym przenoszenie pary 250- lub 500-funtowych bomb oraz wyrzutnie dla ośmiu pocisków rakietowych RP-3. Dodatkowo na pokładzie znalazły się dwa karabiny maszynowe w kalibrze 7,69 mm lub para działek Vickers kal. 40 mm.

W wersji szturmowej przewidywano też opcję podpięcia dwóch dodatkowych zbiorników paliwa lub wytwornicy dymu, a sam kadłub został w newralgicznych misjach dodatkowo opancerzony. Modyfikacje wpłynęły na wzrost masy własnej samolotu, który wzrósł z ~2,6 tony dla wariantu Mk.III do ~2,8 tony co starano się kompensować mocniejszym silnikiem"Merlin 24 lub Merlin 27 o mocy 1620 KM (progres o ~340 KM).

Stało się tak bowiem 6. Eskadra Royal Air Force zwana też ze względu na swoje osiągnięcia w Afryce, a później we Włoszech "latającymi otwieraczami do puszek" przezbroiła się w nowsze samoloty Hawker Tempest gdzieś w okolicy 1946 roku.

Ostatecznie Hawker Hurricane Mk.IV opuścił złomowisko i wrócił do Biggin Hill w Wielkiej Brytanii, gdzie przeprowadzono jego odbudowę. Po jej zakończeniu samolot latał w Wielkiej Brytanii, a następnie został sprzedany do Kanady w 2006 roku, skąd trafił do Belgii w 2018 roku. Tam latał do 2021 roku kiedy to został ostatecznie kupiony przez grupę czeskich pasjonatów lotnictwa z Muzeum Lotnictwa Točná. Samolot został przemalowany i dostał oznaczenie JX-E odwzorowujące samolot, którym latał czeski as myśliwski Karel Kuttelwascher.