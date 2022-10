Ruszyły ćwiczenia nuklearne NATO. Nad Europą pojawią się "latające fortece"

Podczas manewrów wykorzystane zostaną myśliwce czwartej i piątej generacji, samoloty rozpoznawcze, tankowce, a także amerykańskie bombowce B-52 Stratofortress. Te ostatnie mają startować z Minot Air Base (AB) w Północnej Dakocie. B-52 to ikoniczna już maszyna armii Stanów Zjednoczonych. Jej pojawienie się nad Europą często określa się jako "prężenie muskułów USA", a niekiedy mówi nawet o jasnym sygnale dla Władimira Putina. Same bombowce z kolei nazywa się "latającymi fortecami".

Dzieje się tak nie bez powodu. B-52 to bombowce stworzone m.in. do przenoszenia broni jądrowej, za których produkcję odpowiadał Boeing. Są przeznaczone do wykonywania różnorodnych misji, w tym ataków strategicznych, przechwytywania w powietrzu czy ofensywnych operacji morskich i przeciwlotniczych. B-52 posiadają imponujące rozmiary - ich długość to 48,5 m, wysokość 12,5 m, a rozpiętość skrzydeł aż 56,4 m. Wyposażono je 8 silników turbowentylatorowych Pratt & Whitney TF33-P-3/103, m.in. dzięki którym mogą latać z prędkością ponad 1000 km/h na maksymalnym pułapie przekraczającym 15 tys. m.