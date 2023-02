Test broni międzykontynentalnej. Amerykanie wystrzelili pocisk Minuteman III

Amerykanie wystrzelili nieuzbrojony międzykontynentalny pocisk balistyczny Minuteman III z Kalifornii, o czym informuje w oficjalnym oświadczeniu Air Force Global Strike Command. Pokonał on ponad 6759 km do atolu Kwajalein na Wyspach Marshalla. USA podkreślają, że była to "częścią rutynowych i okresowych działań" i nie ma związku z obecną sytuacją na świecie. Wyjaśniamy, czym jest pocisk Minuteman III.

Ta próba jest częścią rutynowych i okresowych działań mających na celu wykazanie, że amerykańskie środki odstraszania nuklearnego są bezpieczne, pewne, niezawodne i skuteczne w odstraszaniu zagrożeń XXI wieku i uspokajaniu naszych sojuszników. Takie testy miały już miejsce ponad 300 razy, a ten test nie jest wynikiem bieżących wydarzeń na świecie - można przeczytać w oświadczeniu Air Force Global Strike Command.

Amerykanie wystrzelili pocisk Minuteman III

Wystrzelenie nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III miało miejsce 9 lutego z Vandenberg Space Force Base w Kalifornii. Według informacji Air Force Global Strike Command przebył on około 4200 mil, czyli nieco ponad 6759 km. LGM-30G Minuteman III to trzystopniowy pocisk balistyczny na paliwo stałe o zasięgu międzykontynentalnym (ICBM - intercontinental ballistic missile), będący "jedynym lądowym elementem amerykańskiej triady nuklearnej", na co zwraca uwagę serwis Missile Threat.

Pociski z rodziny Minuteman rozwijane są od 1962 r. Prace nad tym konkretnym modelem ruszyły w 1964 r., a pocisk wcielono do służby operacyjnej w 1970 r. Wówczas USA posiadały 550 pocisków LGM-30G Minuteman III. Obecnie w zależności od źródła mówi się o 400-450 pociskach pozostających w służbie. Jak podkreśla Missile Threat, są one testowane każdego roku. Amerykanie zazwyczaj przeprowadzają co najmniej dwa testy, których celem jest potwierdzenie ich niezawodności. Przykładowo, podobna próba została przeprowadzona w sierpniu 2022 r.

Trzystopniowe pociski stacjonują we wzmocnionych silosach, co ma je chronić przed potencjalnymi atakami i zniszczeniem. Są połączone z podziemnym centrum kontroli startu za pomocą systemu utwardzonych kabli. Obsługujące je załogi startowe składają się z dwóch oficerów. Masa startowa pocisku wynosi 34 467 kg. Jego średnica to 1,67 m, a długość 18,2 m. Pocisk może poruszać się z maksymalną prędkością 24 000 km/h, a jego maksymalny zasięg to 13 000 km. Amerykanie pracują już nad następcą pocisków Minuteman III, czyli pociskami LGM-35 Sentinel.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski