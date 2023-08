"Kosmiczny pociąg" wraca nad Polskę. Podpowiadamy, kiedy go oglądać

Serwis Space.com zwraca uwagę, że kosmiczna firma Elona Muska wyniosła do tej pory na niską orbitę okołoziemską ok. 5 tys. Starlinków . To ogromna liczba, ale SpaceX nie zamierza na tym poprzestać. Firma ma ambicje, aby zapewnić szybki dostęp do internetu o małych opóźnieniach ludziom na całym świecie, a szczególnie mieszkańcom odległych obszarów, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna nie jest tak dobrze rozwinięta.

"Kosmiczny pociąg" Elona Muska nad Polską będzie można obserwować 22 sierpnia, a także przez trzy kolejne dni, aż do 25 sierpnia. We wtorek, 22 sierpnia przelot Starlinków będzie widoczny w całym kraju o 21:59. Jak wyjaśnia Zbigniew Zając z kanału Nocne Niebo, przelecą one z zachodu na wschód nieboskłonu. We wtorek "kosmiczny pociąg" pojawi się również nad Polską o godz. 20:25, ale nie wszędzie będą panowały odpowiednie warunki do jego podziwiania. W niektórych częściach kraju niebo może być jeszcze za jasne.