Polacy ruszyli na podbój kosmosu. O rakiecie Perun będzie jeszcze głośno

Świat nauki i technologii w polskim wydaniu bywa ciekawy i często zaskakujący, co staramy się udowadniać w cyklu "Spopularyzowani". Kolejnym, tym razem - dosłownie i w przenośni - kosmicznym tego przykładem jest SpaceForest. To właśnie gdyńska firma opracowała pierwszą polską rakietę suborbitalną, która niedawno odbyła dziewiczy lot.

W naszym cyklu Spopularyzowani przybliżamy wam najciekawsze rozwiązania ze świata nauki i technologii, tworzone przez polskich naukowców, wynalazców, przedsiębiorstwa intrygujące, z potencjałem i gotowe do podboju świata.

Polska coraz mocniej zaznacza swoją obecność w branży kosmicznej. Jak niedawno zapewniał Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, już niedługo będziemy mieli drugiego Polaka w kosmosie. Niewykluczone też, że za chwilę w kosmos będzie latała polska rakieta Perun. Jej twórcy, czyli firma SpaceForest, mają ambicje, aby rakieta wynosiła komercyjne (i nie tylko) ładunki na wysokość 150 kilometrów, czyli poza linię Kármána, będącą umowną granicą pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną.

Polska firma szykuje się do podboju kosmosu

Rakieta Perun 21 czerwca na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce zaliczyła swój debiut. Podczas próby lotu na wysokość 50 km udało się jej osiągnąć pułap 22 km. Start przebiegł pomyślnie, ale z powodu drobnych anomalii twórcy rakiety zdecydowali się na zakończenie misji. Procedura przerywania misji zadziałała bez zarzutu, odzyskano też wszystkie ładunki zabrane w tym locie.

To właśnie możliwość wynoszenia ładunków w przestrzeń kosmiczną przez Peruna będzie odgrywała kluczową rolę w przyszłości. Dzięki polskiej firmie zainteresowani zyskają szansę na przeprowadzanie eksperymentów w warunkach mikrograwitacji bez konieczności wysyłania ich na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Co więcej, Robert Magiera, prezes SpaceForest, przekazał nam, że firma planuje oferować najniższą obecnie cenę na rynku za lot tego typu rakiety. Na rynku globalnym wyniesienie jednego kilograma ładunku kosztuje ok. 10 tys. dolarów. SpaceForest zrobi to za 5 tys. euro.

Magiera podkreślił jednak, że Perun ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko wynoszenie komercyjnych ładunków w kosmos. Przykładem są zastosowania okołowojskowe. Jest to rakieta sterowana, co pozwala wystrzelić ją po zadanej trajektorii i imitować atak przy użyciu rakiety balistycznej. Niewykluczone więc, że z oferty firmy skorzysta nawet polskie wojsko.

W obliczu trwającej w Ukrainie wojny oraz zauważalnej zmiany podejścia licznych europejskich państw (ale nie tylko) do kwestii zbrojeń i rozwoju nowej broni, stwarza to szerokie pole działania i możliwości współpracy. Zwłaszcza że rakiety balistyczne są jednym z trudniejszych celów do zestrzelenia, a rakietę Perun tak naprawdę można wystrzelić z dowolnego miejsca na świecie. Dlaczego? Tego i wielu innych ciekawostek o rakiecie Perun dowiecie się z naszego materiału wideo poniżej.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski