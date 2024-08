Miał zatrzymać Ukraińców pod Kurskiem. Może stać się przydatnym trofeum

Rosyjskie siły intensywnie starają się zahamować ukraińskie ataki w obwodzie kurskim. Biorąc pod uwagę, że ściągnięcie części sprzętu z innego odcinka frontu zajmie im co najmniej kilka dni, Rosjanie starają się szybko sformować w oparciu o to co jest w okolicy. W efekcie zdarzają się przypadki opuszczenia nowoczesnych czołgów T-72B3, które mogą po remoncie wzmocnić Ukraińców. Oto co potrafi najliczniejszy nowoczesny rosyjski czołg z rodziny T-72.