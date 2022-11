Ukraińcy chwalą drony Black Hornet. "Lecieliśmy 10 m od grupy żołnierzy"

Black Hornet został opracowany przez norweską firmę Prox Dynamics. Mały dron typu helikopterowego waży zaledwie 18 gramów i może pracować bez ładowania przez 25 minut. Mając średnicę śruby głównej 120 mm, dron rozwija prędkość ponad 20 km/h. Jego zasięg lotu wynosi około 2 km. Waga całego zestawu to około 1,3 kg. Ten UAV jest łatwy w obsłudze, wystarczająco silny i trudny do wykrycia, dzięki czemu doskonale nadaje się do walki w warunkach miejskich.