Konstrukcja orków z Warhammera 40K? To tylko rosyjska hybryda czołgu z okrętem

Te dziwne pojazdy widoczne na poniższym nagraniu wyglądające jak jakaś artyleria orków z Warhammera 40K to faktycznie artyleria rakietowa w wykonaniu Rosjan. Do stworzenia tych frankensteinów wykorzystano podwozia czołgów T-80 , na których osadzono rakietową wyrzutnię bomb głębiowych RBU-6000 Smiercz-2.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza rosyjska próba łączenia uzbrojenia okrętowego z pojazdami opancerzonymi lub pancernymi. Mieliśmy już "wieże przeciwlotnicze" czy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe A-22 Ogon . Z tego względu powstanie kolejnego frankensteina było tylko kwestią czasu.

Tym razem widać tutaj, że wykorzystane zostały rakietowe wyrzutnie bomb głębiowych RBU-6000 Smiercz-2 przystosowane do zwalczania okrętów podwodnych. Zawierają one 12 prowadnic dla rakietowych bomb głębinowych RGB-60 kal. 212 mm. Masa jednej bomby rakietowej to 113,6 kg, z czego 23,5 kg przypada na ładunek wybuchowy.