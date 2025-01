Klamka zapadła. F‑16 będą miały w Ukrainie "towarzystwo"

Mirage 2000 to wielozadaniowy myśliwiec jednosilnikowy opracowany przez Dassault Aviation, który wyróżnia się charakterystycznym skrzydłem typu delta. Jest to maszyna o długości ponad 15 m i rozpiętości skrzydeł ok. 9 m, której pilot może operować na pułapie nawet 19 tys. m. Mirage 2000-5F to jedna z najbardziej znaczących modernizacji, która została wprowadzona do służby w 1991 r. Zastosowano tu bardziej zaawansowany kokpit oraz ulepszone systemy uzbrojenia.