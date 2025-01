Ukraińcy pokazali Leoparda. Mówią otwarcie, ile warte są czołgi z Niemiec

Opinię ukraińskich czołgistów na temat czołgów Leopard 2A4 przedstawił serwis ArmyInform. Są to jedne z najliczniej dostarczanych do Ukrainy zachodnich czołgów, które powstały w latach 80. zeszłego wieku, ale na froncie w Ukrainie okazują się jednymi z lepszych tego typu maszyn. Oferują bowiem znacznie większe możliwości niż wiele poradzieckich czołgów wykorzystywanych przez obydwie strony trwającej wojny.

Członkowie 33 Brygady Zmechanizowanej porównali Leoparda 2A4 do czołgu T-64 . Ich zdaniem jest to zestawienie pokroju BMW kontra Zhiguli (starych radzieckich samochodów) i Leopardy mają znaczą przewagę nad czołgami powstałymi w czasach ZSRR.

Leopard 2A4 jest zauważalnie większy i cięższy, ale jednocześnie dysponuje znacznie mocniejszym silnikiem (1500 KM), przez co jest szybszy (prędkość maksymalna to nawet 70 km/h) i zwrotniejszy. Ukraińcy mocno akcentują przy tym, że pomimo takiego silnika niemieckie czołgi są ciche. Ich zdaniem z odległości ok. 50-70 m można pomylić je ze sprzętem rolniczym, a z odległości ok. 120-150 m trudno je już usłyszeć.