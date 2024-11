Kolejne myśliwce F‑16 dla Ukrainy. Padła jasna deklaracja

Już teraz ukraińscy piloci coraz aktywniej wykorzystują F-16 do aktywnej obrony kraju, a większa liczba maszyn i większa liczba wyszkolonych pilotów umożliwi wykonywanie szerszej gamy misji bojowych. Z ostatnich doniesień wynika, że przekazane przez Zachód myśliwce F-16 odegrały istotną rolę w odpieraniu masowego ostrzału Rosjan z 17 listopada, podczas którego sięgnęli oni po drony, a także pociski manewrujące oraz pociski balistyczne . F-16 miały tego dnia zestrzelić ok. 10 obiektów.

Myśliwce F-16, które dotarły do Ukrainy, są kluczowym elementem wsparcia wojskowego zapewnianego przez zachodnie kraje. Samoloty te zostały przekazane dzięki inicjatywie krajów takich jak Holandia, która obiecała przekazać Ukrainie 24 myśliwce, czy Dania. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo dostarczania ich stopniowo, F-16 nie są obecnie używane na linii frontu. Jest to podyktowane strategicznymi względami bezpieczeństwa oraz ograniczoną liczbą wyszkolonych pilotów. Maszyny obecnie przede wszystkim wspierają obronę powietrzną przeciwko atakom z dystansu.

F-16 to jednosilnikowe, wielozadaniowe myśliwce, które zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności operacyjnej i skuteczności w różnych scenariuszach bojowych. Ich konstrukcja umożliwia osiąganie prędkości do 2 Machów, co czyni je jednymi z najszybszych samolotów wojskowych. Wyposażone są w zaawansowane systemy radarowe, które potrafią wykrywać i śledzić wiele celów w jednoczesnym czasie, co daje pilotom kluczową przewagę na polu bitwy.