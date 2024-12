Myśliwce z Francji polecą do Ukrainy. Są konkrety

Francuskie myśliwce Mirage 2000-5F mają wkrótce zasilić ukraińskie siły powietrzne, co stanowi istotne wsparcie w obronie przed Rosją. Dowództwo francuskiej armii ogłosiło, że zakończono sześciomiesięczne szkolenie ukraińskich pilotów i mechaników, co umożliwia dostarczenie tych zaawansowanych samolotów wielozadaniowych.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot potwierdził, że Mirage 2000-5F pojawią się nad Ukrainą w ciągu kilku tygodni . To realizacja obietnicy prezydenta Francji Emmanuela Macrona złożonej prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w czerwcu 2024 r. Dostawa sześciu myśliwców ma nastąpić do połowy 2025 r.

Decyzja o dostarczeniu myśliwców Mirage 2000-5F jest częścią szerszego wsparcia militarnego Francji dla Ukrainy. Obejmuje ono również artylerię, pociski i systemy obrony powietrznej. Szkolenie ukraińskiego personelu było kluczowe dla integracji tych samolotów z istniejącą flotą. Ukraińcy są bowiem przyzwyczajeni do pracy z nieco innymi jednostkami - stąd niezbędne było odpowiednie przygotowanie pilotów, aby mogli zasiąść za sterami Mirage'ów.

Dzięki nowym myśliwcom Ukraina ma zwiększyć swoje możliwości w kontekście walki powietrznej, co jest kluczowe w obliczu rosyjskiej dominacji. Mirage 2000-5F umożliwią m.in. prowadzenie precyzyjnych ataków na strategiczne cele Federacji Rosyjskiej.

Mirage 2000-5F to zaawansowane samoloty bojowe, które znacząco wzmocnią zdolności obronne Ukrainy. Wyposażone w nowoczesne systemy awioniki i radarowe, mogą przenosić szeroki wachlarz uzbrojenia, co czyni je wszechstronnym dodatkiem do arsenału Ukrainy.