Francuski koszmar Rosjan. Tej broni NATO nie mogą upolować

Dziennikarze serwisu Infodefensa przytaczają dane podawane przez analityków Oryx, którzy systematycznie aktualizują listę strat ponoszonych przez obydwie strony trwającej wojny. Widnieją na niej tylko cztery zniszczone haubice samobieżne Caesar (fr. CAmion Équipé d’un Système d’ARtillerie). Kolejne trzy najeźdźcom udało się uszkodzić, ale niewykluczone, że po naprawach wrócą one do służby.

Francuscy konstruktorzy postawili tutaj na armatę kal. 155 mm (standardową dla nowoczesnej artylerii NATO) o długości lufy 52 kalibrów, dzięki której Caesar cechuje się dużą donośnością. Zasięg rażenia celów to w tym przypadku ok. 40 km do nawet 55 km (w zależności od rodzaju pocisków), chociaż przy skorzystaniu z nowych pocisków podkalibrowych Vulcano GLR zasięg może dojść do nawet 80 km.