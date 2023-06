Japonia kupuje ciężkie śmigłowce morskie. Wybrała ten sam model, co Polska

MCH-101 to japońska wersja śmigłowca AW101, opracowanego przez koncern Leonardo. Pierwsze maszyny tego typu zostały zamówione przez Japonię w 2003 roku.

Japoński wariant AW101 wyróżnia się m.in. automatycznie składanymi łopatami wirników, a także doposażenia maszyn w sprzęt służący do wykrywania i neutralizacji min morskich , jak trał AN/AQS-24A. Obecnie Japonia eksploatuje 13 śmigłowców tego typu, z czego 10 w wersji przeciwminowej, a 3 jako śmigłowce transportowe.

Liczba zamówionych dodatkowo maszyn nie została podana do publicznej wiadomości. Obok pozyskania nowych śmigłowców, japońska umowa z koncernem Leonardo przewiduje także modernizację starszych maszyn, przeprowadzaną w połowie ich oczekiwanego cyklu życia ( MLU - mid-life update ).

AW101 to duży śmigłowiec, opracowany początkowo z myślą o zastąpieniu starszych śmigłowców typu Sea King . Jego "morski" rodowód jest widoczny m.in. w budowie układu napędowego, złożonego z aż trzech silników, co ma ograniczyć ryzyko związane z koniecznością awaryjnego wodowania.

