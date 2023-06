K808 (wariant z układem napędowym 8×8) i K806 (układ 6×6) to rodzina południowokoreańskich transporterów opancerzonych nowej generacji, znanych także pod nazwą Biały Tygrys (White Tiger). Prace nad pojazdami ruszyły z inicjatywy koncernu Hyundai Rotem w 2012 roku, w 2016 roku zakończono testy, a pierwsze egzemplarze trafiły do koreańskiej armii w roku 2017.

Warto jednak zauważyć, że Rosomak, a w zasadzie Patria AMV – bo tak brzmi oryginalna, fińska nazwa tego sprzętu - to już konstrukcja 20-letnia. Co więcej, Patria opracowała już następcę – pojazd AMV XP (od eXtra Payload, eXtra Performance, eXtra Protection).

Z punktu widzenia Polski powoduje to pewne ograniczenia. Wpływa to na dalszy rozwój konstrukcji ("polskie" Rosomaki mają w porównaniu do oryginalnych AMV setki modyfikacji, przez co mocno odbiegają od pierwowzoru) i stanowi wyzwanie modernizacji MLU (Mid Life Upgrade) wypadającej mniej więcej pośrodku cyklu życia danej konstrukcji. Zazwyczaj to pakiet usprawnień niezbędnych do utrzymania wysokiej wartości bojowej modernizowanych pojazdów.