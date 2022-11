Śmigłowce Westland Sea King dla Ukrainy. Piloci już zostali przeszkoleni

Decyzję o przekazaniu Sea Kingów upublicznił podczas swojego wystąpienia w Oslo brytyjski minister obrony, Ben Wallace. Choć nie ujawnił wówczas liczby planowanych do przekazania maszyn, zdaniem dziennikarzy BBC chodzi o trzy śmigłowce tego typu.

Razem z nimi Wielka Brytania dostarczy 10 tys. pocisków artyleryjskich , 125 małokalibrowych działek przeciwlotniczych , a także niesprecyzowany sprzęt do obezwładniania dronów.

Brytyjska pomoc ma przy tym znaczenie symboliczne – Sea Kingi to pierwsze, załogowe statki powietrzne przekazane Ukrainie oficjalnie przez wspierające ją państwo.

Do tej pory Ukraina była bowiem wspierana różnymi typami sprzętu o radzieckim i rosyjskim rodowodzie, jak śmigłowce Mi-8, Mi-17, Mi-2 czy przekazane przez Słowację, ciężkie śmigłowce bojowe Mi-24 /Mi-35. Na liście pomocy znajdują się także przekazane przez Portugalię gaśnicze śmigłowce Ka-32.

Westland Sea King to brytyjska, licencyjna wersja amerykańskiego śmigłowca Sikorsky SH-3 Sea King. Konstrukcja jest już dość leciwa, bo została zaprojektowana w drugiej połowie lat 50., a pierwszy śmigłowiec tego typu wzniósł się w powietrze w 1961 roku.

Wielozadaniowa maszyna może być używana m.in. do zadań transportowych. Dzięki amfibijnej budowie (śmigłowiec może lądować na wodzie) Sea Kingi wielu krajach pełnią rolę śmigłowca morskiego, służąc do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), a także zadań związanych z poszukiwaniem i ratownictwem morskim (SAR). Do takich zadań brytyjskie maszyny mają być wykorzystywany także w Ukrainie.