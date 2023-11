Finlandia się zbroi. Wybrała konkurenta Patriota z Bilskiego Wschodu

Finlandia podpisała kontrakt na dostawę izraelskiego systemu David’s Sling (Proca Dawida) o wartości 317 mln euro, przez co została też pierwszym zagranicznym użytkownikiem tego systemu. Warto zaznaczyć, że był to ostatni etap po wyrażeniu zgody na sprzedaż tego systemu przez USA będących jego współtwórcą.

Zakup jest ogromnym wzmocnieniem obrony przeciwlotniczej Finlandii i NATO, ponieważ dotychczas fińskiego nieba chroniły co najwyżej systemy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu ITO 12 NASAMS II FIN (wariant popularnego systemu NASAMS ) oraz ITO 90M będące wariantem francuskiego systemu Crotale-NG .

Jest to system średniego zasięgu podobny do Patriota lub SAMP/T, a więc potrafiący zwalczać pociski balistyczne. Powstał on w ramach współpracy izraelskiej firmy Rafael oraz amerykańskiego koncernu RTX (dawniej Raytheon) i uzyskał gotowość operacyjną w 2017 r.