Stany Zjednoczone wycofują samoloty F-22. Od 2024 r. Raptory przechodzą na emeryturę

Wycofanie samolotów ze służby wynika z różnych powodów. Niektóre maszyny, jak A-10 Thunderbolt II , są po prostu stare. W związku z tym, niezależnie od faktycznej, malejącej z czasem przydatności na polu bitwy, ich eksploatacja z roku na rok staje się coraz droższa, co wynika z konieczności napraw i serwisu.

Na liście przeznaczonych do wycofania samolotów znalazły się także maszyny będące jednym z symboli technologicznej przewagi, jaką siły powietrzne Stanów Zjednoczonych mają nad resztą świata. Chodzi o samoloty F-22 Raptor .

W powszechnym odbiorze są to supernowoczesne maszyny, warto pamiętać, że zostały zaprojektowane jeszcze według założeń obowiązujących w czasie zimnej wojny. Zaprojektowano je w latach 80., a pierwszy egzemplarz wzniósł się w powietrze w roku 1990. Choć produkcja Raptorów trwała do 2011 r., jest to konstrukcja ponad 30-letnia.