F-15EX dla Polski. Kusząca oferta Amerykanów

F-15EX to najnowsza wersja samolotu F-15, będącego w produkcji od ponad 40 lat. Według Boeinga nowy wariant maszyny jest najnowocześniejszym i najbardziej zdolnym myśliwcem wielozadaniowym.

Myśliwiec F-15EX Eagle II charakteryzuje się udźwigiem uzbrojenia na poziomie 10,5 tony, co wystarcza na ok. 12 pocisków rakietowych klasy powietrze-powietrze (takich jak AIM-9X Sidewinder czy AIM-120 AMRAAM). Wielozamkowe belki podwieszeń AMBER pozwalają w dodatku podwiesić do 22 sztuk uzbrojenia. Napęd stanowią zaś dwa silniki turbowentylatorowe General Electric F110-GE-129.