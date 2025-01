Rosjanie trafili na Leoparda. To była perfekcyjna zasadzka Ukraińców

Z zamieszczonego w mediach społecznościowych materiału wideo oraz opisu dowiadujemy się, że był to Leopard 2A4 należący do ukraińskiej 33. Brygady Zmechanizowanej. W celu wyeliminowania wroga mającego znaczną przewagę liczebną, ukraińska załoga czołgu nie tylko postarała się o jak najskuteczniejsze wykorzystanie jego wyposażenia, ale dodatkowo zrobiła użytek z ukształtowania terenu i okolicznych budynków, które posłużyły za osłonę.

"Załoga ukraińskiego czołgu Leopard 2A4 zniszczyła rosyjską kolumnę pancerną. Kolumna wroga poruszała się polną drogą w pobliżu pasa lasu, gdy została ostrzelana z działa Leoparda. Nasz czołg manewrując prowadził ogień bezpośredni spod osłony domów znajdujących się we wsi, którą wróg próbował sforsować" - napisali Ukraińcy w relacji.

W związku z tym mają one już pewne ograniczenia i ustępują nowszym konstrukcjom, ale w Ukrainie, gdzie na polu bitwy dominują jeszcze starsze poradzieckie czołgi, Leopardy 2A4 sprawdzają się bardzo dobrze. Były chwalone już przez wielu ukraińskich żołnierzy, m.in. przez czołgistów ze 155 Brygady Zmechanizowanej.

Uzbrojenie pomocnicze to w tych niemieckich czołgach karabiny maszynowe kal. 7,62 mm oraz wyrzutnia granatów dymnych. Napęd stanowią z kolei silniki o mocy 1500 KM, dzięki którym Leopardy 2A4 zapewniają prędkość maksymalną do ok. 70 km/h.