Nie chcą ich nawet Rosjanie. Czołgi T-14 Armata nie nadają się do użytku

Wywiad Obronny Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii opublikował raport, z którego wynika, że sami Rosjanie nie chcą korzystać z dostarczonego im sprzętu – donosi Defense Express. Ma to związek z licznymi awariami maszyn bojowych. W ostatnich miesiącach rozmieszczone na terenie Ukrainy siły rosyjskie niechętnie przyjmowały pierwszą transzę przydzielonych im czołgów T-14 Armata , ponieważ ich stan techniczny pojazdów pozostawiał wiele do życzenia.

Brytyjski wywiad ma wątpliwości co do tego, czy rosyjskie czołgi T-14 Armata spełniały zwyczajowe normy dla nowego sprzętu , aby uznać go za sprawny. "Nie jest jasne, jakie dokładnie aspekty pojazdów spowodowały tę reakcję, ale w ciągu ostatnich trzech lat rosyjscy urzędnicy publicznie opisywali problemy z silnikiem i systemami termowizyjnymi T-14 " – dodaje wywiad Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii.

Co do jego specyfikacji – T-14 Armata jest określany mianem maszyny 4. generacji, a to co, wyróżnia go spośród innych maszyn, jest zastosowanie – po raz pierwszy w seryjnie produkowanym, współczesnym czołgu podstawowym – bezzałogowej wieży. Pozwala ona na umieszczenie całej załogi w kadłubie, co przekłada się na oszczędność masy i teoretycznie – na lepsze opancerzenie newralgicznych z punktu widzenia przeżycia załogi elementów czołgu.