Ten mały "krab" podbił serca internautów. Wyłowili go z oceanu przez przypadek

Nagranie z małym, kolczastym skorupiakiem na fioletowej rękawiczce podbiło sieć. Naukowcy z Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), czyli amerykańskiej agencji rządowej zajmującej się badaniami atmosfery, oceanów i klimatu, opisują, że "znaleziono go przypadkiem podczas prac w Zatoce Meksykańskiej, w trakcie których zbierano próbki głębinowych gatunków koralowców". Jak opisuje portal Science Alert, nagranie z zwierzątkiem stało się hitem, a internauci nadesłali mnóstwo fanowskich grafik i rysunków z podobizną "baby crab".

Odkrycia tego niezwykłego stworzenia dokonali badacze NOAA Fisheries, eksplorując Zatokę Meksykańską późnym latem. W trakcie swoich badań, transportując próbki korali w plastikowej torbie, zauważyli różowego skorupiaka, który przypadkowo dołączył do ich wyprawy. Zwierzątko to, choć zabawnie wyglądające z trzema parami nóg i szczypcami na czwartej oraz kolcami pokrywającymi całe ciało , nie wygląda groźnie.

Jednak naukowcy szybko dostrzegli w tym małym skorupiaku coś więcej. Początkowo uważali, że jest to młodociana forma Neolithodes agassizii, czyli kraba królewskiego, gatunku występującego w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego. Później okazało się, że jednak to nie krab. Uznali, że mały różowy skorupiak należy raczej do miękkoodwłokowców (Anomura). Kluczowy jest szczegół dotyczący liczby odnóży, bowiem prawdziwe kraby mają ich parę więcej.