Polska sztuczna inteligencja w misjach kosmicznych ESA. To początek nowej ery

Polska firma KP Labs, działająca w sektorze kosmicznym , nawiązała współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną oraz innymi europejskimi instytucjami, by zrealizować projekt Pineberry. Pod tą nazwą kryje się inicjatywa zwiększenia bezpieczeństwa, przejrzystości i niezawodności systemów sztucznej inteligencji stosowanych w misjach kosmicznych. Polska firma tworzy projekt we współpracy z Europejskim Centrum Operacji Kosmicznych, Europejskim Centrum Badań i Technologii Kosmicznych oraz zespołem MI2.AI z Politechniki Warszawskiej.

Celem projektu jest także ułatwienie użytkownikom i naukowcom zrozumienia działania modeli AI, co ma zwiększyć zaufanie do ich niezawodności. Projekt zakłada również zwiększenie przejrzystości działania systemów AI, co ma kluczowe znaczenie dla ich akceptacji i zaufania ze strony użytkowników.