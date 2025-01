Armia Putina wykorzystuje drony Shahed-136, znane w Rosji jako Geran 2, do ataków na Ukrainę. Te bezzałogowce, opracowane w Iranie, są stosunkowo tanie i mają prostą konstrukcję, co czyni z nich efektywną broń (można przeprowadzać za ich pomocą zmasowane ataki). Osiągają prędkość do 185 km/h i mogą przenosić ładunki bojowe o wadze do 40 kg.