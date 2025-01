Najgłębsza dziura na świecie. Chiny pobiją rekord

Chiny to najliczniejszy kraj na świecie i drugi największy konsument energii. Dla państwa środka ważne jest energetyczne zabezpieczenie kraju i bycie niezależnym. Projekt, prowadzony przez Chińską Akademię Nauk Geologicznych , zakłada budowę pierwszej w kraju inteligentnej wiertnicy o głębokości 15 tys. metrów. Jak podaje South China Morning Post, przedsięwzięcie prowadzone jest na ogromną skale i uczestniczą w nim uniwersytety, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa.

Podczas niedawnej ceremonii otwierającej w Pekinie, osoby zaangażowane w projekt zostały poproszone o skorzystanie z centralnego systemu badawczego Chin. Działanie to ma na celu promowanie innowacji w sektorach rządowym, przemysłowym, naukowym oraz w instytucjach zajmujących się badaniami.

Wnętrze naszej planety nadal stanowi jedno z najbardziej enigmatycznych i niedostępnych środowisk do badania. Na głębokości dochodzącej do 10 000 metrów, temperatury mogą przewyższać 260 stopni Celsjusza, a ciśnienie osiąga wartości przekraczające 1100 megapaskali.To ogromne wyzwania z którą poradzić sobie musi obecna technologia i materiały używane w przemyśle wiertniczym. Sprzęt musi wytrzymać te ekstremalne parametry.