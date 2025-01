Ciąg dalszy problemów USAF. Brakuje pilotów

Piloci zostali oddelegowani do niezwykle niebezpiecznej misji, jaką było przechwycenie lotu United Airlines 93, który według przypuszczeń zmierzał w stronę Kapitolu. Nie było jednak wystarczająco dużo czasu, aby uzbroić ich samoloty w ostrą amunicję, więc jedyną opcją, jaka wchodziła w grę, było staranowanie samolotu, co w praktyce oznaczało poświęcenie ich życia. Ostatecznie pasażerowie lotu United Airlines 93 podjęli walkę z porywaczami, a podczas szamotaniny samolot rozbił się na polu w Pensylwanii.

Obecnie Penney jest członkiem Mitchell Institute for Aerospace Studies, gdzie zajmuje się polityką obronną, badaniami i analizą. W swoim najnowszym raporcie "Want Combat Airpower? Then Fix the Air Force Pilot Crisis" przedstawia dość ponury obraz obecnego stanu kadrowego Sił Powietrznych USA (USAF, United States Air Force).

Do tego dochodzi wiek maszyn, który w przypadku samolotów bojowych wynosi średnio 26-29 lat. Wszystkie te elementy wpływają na koszty oraz gotowość maszyn do działania. Jak słusznie zauważył Łukasz Michalik, "mniej więcej od połowy poprzedniej dekady - udaje się ją utrzymać na poziomie mniej więcej 50 proc., co oznacza, że w razie nagłej potrzeby, zaledwie co drugi widniejący w statystykach samolot można wysłać do walki".