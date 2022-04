Abramsy dla Polski. To pierwsze tak wyposażone czołgi w Europie

Na mocy kontraktu wycenianego na blisko 5 mld dolarów do Polski trafi 250 czołgów, z czego pierwsze 28 sztuk dostarczone zostanie jeszcze w br., a reszta do 2026 roku. Oczywiście w cenie uwzględniony jest także cały pakiet logistyczny i szkoleniowy, a Abramsy trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej.