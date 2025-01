Na odległej asteroidzie krył się "przepis na życie". Zaskakujące wyniki badań NASA

Bennu to asteroida odkryta w 1999 roku, która wzbudza szczególne zainteresowanie naukowców ze względu na swój wiek i skład. Uznawana za potencjalnie niebezpieczną dla Ziemi, powstała ok. 4,5 miliarda lat temu, na początku formowania się Układu Słonecznego . Dzięki misji sondy wysłanej przez NASA udało się dostarczyć na Ziemię próbki, które stanowią "kosmiczną kapsułę czasu" i oferują wgląd w początkowe etapy rozwoju naszego systemu planetarnego.

Dane z analizy próbek z Bennu zostały opublikowane w czasopiśmie "Nature" i "Nature Astronomy". Badania, które trwały od 2023 r. wykazały, że próbki zawierały tysiące związków organicznych. Najbardziej kluczowe z nich to m.in .:

Te wszystkie cząsteczki znalezione na Bennu, jak uważają badacze, są potrzebne do powstania życia, a to, że są na asteroidzie sugeruje, że życie mogło powstać gdzieś w kosmosie i przybyć na Ziemię . I niekoniecznie mogło powstać przez żywe organizmy, ale w procesach chemicznych na samej asteroidzie.

Chociaż naukowcy nie odkryli dowodów na istnienie życia na Bennu, ich wyniki wspierają hipotezę, że asteroidy, które spadały na Ziemię w jej wczesnej młodości, mogły dostarczyć niezbędnych składników do życia . Odkrycia sugerują również, że życie mogło istnieć na innych planetach i księżycach Układu Słonecznego.

"Misja NASA OSIRIS-REx już przepisuje podręcznik tego, co wiemy o początkach naszego Układu Słonecznego"

Podobne cząsteczki organiczne, w tym aminokwasy, wykrywano już wcześniej w meteorytach. Według naukowców, to próbki z Bennu są wyjątkowe, ponieważ nie zostały zanieczyszczone podczas przechodzenia przez atmosferę. Meteoryty, w przeciwieństwie do próbek z kosmosu, często ulegają działaniu ziemskich warunków, co może wpływać na wyniki badań. Próbki bezpośrednio pobrane z asteroidy stanowią cenną "kapsułę czasu" z początków Układu Słonecznego.