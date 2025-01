Zestaw przeciwlotniczy SIDAM 25. Z 300 egzemplarzy nie został ani jeden

Wojna w Ukrainie przyniosła renesans artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych. Stosunkowo prosta, niekiedy kilkudziesięcioletnia broń doskonale sprawdza się do eliminowania masowo używanych przez obie strony konfliktu bezzałogowców. Ich niszczenie przy pomocy małokalibrowych, szybkostrzelnych armat jest nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim tanie.

Zestawy SIDAM 25 zostały zbudowane we Włoszech w drugiej połowie lat 80. XX wieku . Do ich budowy wykorzystano kadłub transportera opancerzonego M113, na którym posadowiono pokaźną wieżę koncernu OTO Breda, z umieszczonymi po bokach czterema armatami Oerlikon KBA kalibru 25 mm.

Poza nabojami odłamkowo-burzącymi, przeznaczonymi do zwalczania celów powietrznych, w pojeździe znajdowało się 40 nabojów APDS, które można było wykorzystać do ostrzału pojazdów opancerzonych. SIDAM 25 zapewniał teoretyczną szybkostrzelność 2,4 tys. pocisków na minutę (4 × 600) i pozwalał na zwalczanie celów na dystansie i pułapie do 2,5 km.