Eksperci o rosyjskich czołgach. To nie spodoba się Putinowi

Francuzi pokusili się o ocenę potencjału pancernego armii rosyjskiej uwzględniając straty ponoszone na froncie, posiadane rezerwy, a także zdolności tamtejszych zakładów zbrojeniowych do produkcji nowych i modernizacji oraz napraw istniejących czołgów. Opracowali trzy scenariusze.

Rosjanom zabraknie czołgów?

Pierwszy, najbardziej łagodny dla Rosjan, zakłada, że w 2024 r. będą mieli do dyspozycji ok. 1,5 tys. czołgów zachowujących zdolność bojową. Stanie się tak jeśli sytuacja na froncie będzie podobna do aktualnej, gdzie średnia strat strony rosyjskiej to 2,62 zniszczonych czołgów dziennie.

Pośredni scenariusz uwzględnia ciągłe, ale lekkie postępy ukraińskiej kontrofensywy. Zdaniem Francuzów będzie to oznaczało ok. 400 - 600 wszystkich typów czołgów pozostających do dyspozycji Rosjan w 2024 r. Ostatni ze scenariuszy, zdecydowanie najbardziej pesymistyczny dla Rosjan, to jedynie 250 czołgów, które miałyby pozostać im w gotowości. Potrzebne byłyby do tego jednak znaczące postępy Ukraińców i niszczenie ok. 12 czołgów najeźdźców dziennie.

Ukraiński Defense Express ceniony za liczne trafne analizy i wiarygodne informacje zauważa, że najbardziej realny jest pierwszy ze scenariuszy nakreślonych przez Francuzów. Dodaje, że nie należy tego postrzegać w kategoriach rozczarowania, ponieważ chodzi to o zmniejszenie potencjału rosyjskich oddziałów pancernych o co najmniej 25 proc.

Ile czołgów straciła Rosja w Ukrainie?

Do maja 2023 r. liczba utraconych czołgów przez Rosjan przekroczyła barierę 2 tys. sztuk. Obecnie jest znacznie wyższa, ponieważ trzeba uwzględniać postępującą kontrofensywę Ukraińców. Należy przy tym pamiętać, że chodzi nie tylko o czołgi niszczone w walkach, ale również o przejmowa przez Ukraińców. Od początku inwazji na pełną skalę zdobyli oni już ok. 3 tys. egzemplarzy różnej rosyjskiej broni.

Do Ukrainy coraz częściej ściągane są stare czołgi, widywano transporty z np. T-54 i T-55, których produkcja rozpoczęła się krótko po II wojnie światowej. To m.in. z powodu niedoboru sprzętu, zdaniem brytyjskiego wywiadu, Rosja została zmuszona do odwołania manewrów Zapad 23.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski