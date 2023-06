Duży transport czołgów na Krymie. Czy Ukraińcy mają się czego bać?

Podczas gdy do Polski docierają pierwsze Abramsy , z Rosji napływają kolejne informacje i materiały potwierdzające, że tamtejsza armia ma coraz większe problemy z czołgami. W sieci pojawił się filmik nagrany na Krymie. Przedstawia on spory transport kolejowy. Na wagony załadowano czołgi T-54 i T-55. Z relacji ukraińskich mediów wynika, że skład zmierzał w kierunku frontu.

T-54 to radziecki czołg, którego produkcja wystartowała zaraz po zakończeniu II wojny światowej i trwała do 1964 r. To jednostka ważąca 36 t. Została wyposażona w karabiny maszynowe kal. 7,62 mm oraz armatę D-10T kal. 100 mm, której moc rażenia w starciu z nowocześniejszymi maszynami jest mocno ograniczona (nie uda się nią przebić ich przedniego pancerza). Z drugiej strony stalowe pancerze T-54 nie chronią załogi chociażby przed granatnikiem przeciwpancernym. Ten czołg jest przy tym pozbawiony podstawowych systemów elektronicznych, a nawet noktowizyjnych.