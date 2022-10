Ukraińcy znów to zrobili. Przejęli kolejny nowoczesny czołg Rosjan

Według grupy Oryx zajmującej się dokumentowaniem zużycia i strat sprzętu wojskowego, Ukraińcy zniszczyli już lub zdobyli łącznie 54 egzemplarze T-80BWM. Omawiane pojazdy do zmodernizowane wersje czołgów T-80BW. Jest to najnowsza generacja maszyn z rodziny T-80 – pierwsze sztuki zostały dostarczone rosyjskiej armii w 2019 r. Przyjrzyjmy się bliżej tym pojazdom.

Zdaniem samych Rosjan czołg T-80BWM ma ulepszone działo kal. 125 mm oraz wydajniejszy silnik z turbiną gazową o mocy 1250 KM. Warto nadmienić, że jest to konstrukcja, której zalety dostrzegają również Ukraińcy. W maju przytaczaliśmy opinię ukraińskiego dowódcy , który pokdkreślał, że T-80BWM posiada m.in. zaawansowany system obserwacji termowizyjnej, zapewniający widoczność do pięciu kilometrów.

T-80BWM charakteryzuje się ponadto zasięgiem do 500 km oraz prędkością do 48 kk/h w terenie i do 70 km/h po utwardzanej drodze. Czołg jest wyposażony w armatę gładkolufową kal. 125 mm, karabin maszynowy PK/PKM kal. 7,62 mm i wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW kal. 12,7 mm. Z tej wersji maszyny można wystrzelić dodatkowo pociski 9M119 Refleks o zasięgu do 5 km.