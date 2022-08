Podwodne drony z Wielkiej Brytanii. Pomogą rozminować ukraińskie wybrzeża

Podwodne drony, które zostaną przekazane Ukrainie przez Wielką Brytanię, są w stanie operować skutecznie na głębokości do 100 metrów. Lekki pojazd autonomiczny jest przeznaczony do użytku w płytkich środowiskach przybrzeżnych, aby wykrywać, lokalizować i identyfikować miny za pomocą licznych czujników. Drony po namierzeniu ładunku wybuchowego przesyłają zgromadzone dane do operatora, którego zadaniem jest ich interpretacja.