Drony w Ukrainie. Siatka ogrodowa jako niezbędnik fortyfikacji polowych

W sieci znajduje się mnóstwo nagrań z ataków dronów FPV , które nawet wlatywały do ziemianek, w których próbowali się ukryć rosyjscy żołnierze. Drony "Baba Jaga" bombardowały z kolei za pomocą pocisków moździerzowych otwarte okopy.

Ukraińcy mają znaczną przewagę w komercyjnych dronach nad Rosjanami i od miesięcy stały się one ich głównym środkiem walki. Nic więc dziwnego, że Rosjanie z czasem zaczęli się adaptować do nowych warunków na różne sposoby. Na czołgach pojawiły się nadbudówki ze złomu przypominające "pancerną stodołę", a do oddziałów piechoty dodawani są łowcy dronów w postaci żołnierzy ze strzelbami samopowtarzalnymi.